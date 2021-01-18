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Dünyanın en kanlı savaşları
İnsanlık tarihi geçirdiği binlerce yılda sayısı yüzleri aşan savaşlara şahit oldu. O savaşların bazıları vardı ki neredeyse dünya nüfusunun yarısının hayatını kaybetmesine neden oldu. İşte insanlık tarihinin en kanlı savaşları...
İnsanlık tarihi geçirdiği binlerce yılda sayısı yüzleri aşan savaşlara şahit oldu. O savaşların bazıları vardı ki neredeyse dünya nüfusunun yarısının hayatını kaybetmesine neden oldu. İşte insanlık tarihinin en kanlı savaşları...