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Dünyanın en kanlı savaşları

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Giriş: 18.01.2021 17:14
Güncelleme:18.01.2021 17:18
İnsanlık tarihi geçirdiği binlerce yılda sayısı yüzleri aşan savaşlara şahit oldu. O savaşların bazıları vardı ki neredeyse dünya nüfusunun yarısının hayatını kaybetmesine neden oldu. İşte insanlık tarihinin en kanlı savaşları...

İnsanlık tarihi geçirdiği binlerce yılda sayısı yüzleri aşan savaşlara şahit oldu. O savaşların bazıları vardı ki neredeyse dünya nüfusunun yarısının hayatını kaybetmesine neden oldu. İşte insanlık tarihinin en kanlı savaşları...

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