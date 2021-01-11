11 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: ABD'deki kanlı baskından sonra Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indi

, şiddet yoluyla Kongre binasına giren Başkanı destekçilerine karşı müdahale eden polis memurlarını onurlandırmak için bayrakların indirilmesini emretti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.01.2021
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Son dakika: ABD'deki kanlı baskından sonra Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indi

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan kalabalık bir gruba karşı müdahale için görevde olan polisler Brian Sicknick ve Howard Liebengood için Pazar günü Beyaz Saray'da ABD bayrağı yarıya indirildi.

BASKINDA ÖLDÜ

Sicknick, Trump yanlılarının Kongre baskını esnasında hayatını kaybetmişti. Liebengood'un ise görev dışında öldüğü belirtilirken ölüm nedenine dair açıklama yapılmadı.

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