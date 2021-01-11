ABC News'in ele geçirdiği FBI bültenine dayandırdığı haberine göre, ülkede Biden'ın yemin töreni öncesinde 50 eyaletin başkentlerindeki kongre binalarında geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlanıyor.

Bültende, "10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki ABD Kongresinde de silahlı protestolar olacak." ifadesine yer verildi.