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17 metrelik ölü balina kıyıya vurdu! Görenleri şoke eden olay

İHA
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Giriş: 20.02.2021 16:36
Güncelleme:20.02.2021 16:51
İsrail'de kıyıya vuran 17 metrelik ölü balina panik yarattı.Dev balinanın deniz kirliliği nedeniyle ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

İsrail'in Nitsanim sahilinde kıyıya vuran 17 metrelik ölü balina paniğe neden oldu.

Yetkililer ölen balinanın genç olduğunu ve türünün 20 metreye kadar uzayabileceğini ifade etti.Morris Kahn Deniz Araştırma İstasyonu ve Delphis Derneği'nden Dr. Aviad Sheinin, söz konusu balinanın sıradan bir tür olmadığını ifade etti. Sheinin, balinanın ölüm nedenini denizdeki katran oranının fazlalılığına bağladı.

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17 metrelik ölü balina kıyıya vurdu!
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