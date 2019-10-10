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10.10.2019
Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tamamını full izle
Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm izle! ATV ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz son yayınlanan 59. yeni bölümüyle sevenlerini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'in 59. bölümünde Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye ile nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır. Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölümünü kesintisiz tek parça izle...
Sen Anlat Karadeniz 59. Bölüm İzle Yeni bölüm izle
Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.
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