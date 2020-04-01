Osman Bey Kuruluş Osman dizisinde Bizans prensesini kurtardı

Kuruluş Osman 17. bölümü ile ATV ekranlarına damga vururken, Osman Bey yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bizans prensesini kurtaran Osman Bey, "Öldürmek değil yaşatmak için buradayız. Artık sizi üzecek kimse kalmadı” diyerek prensesi teskin etti İşte ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'daki Osman Bey'in Bizans prensesini kurtardığı sahne.

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 17'inci bölümü, Osman Bey'in Bizans konvoyunu pusuya düşürdüğü sahneyle izleyenleri coşturdu.

Aksakallılardan aldığı istihbaratla, Bizans-Moğol ittifakının temelini oluşturacak Prenses Adelfa-Geyhatu evliliğine mani olmak isteyen Osman Bey, Boran Alp'le birlikte prensesi Konya'ya götüren konvoya pusu attı. Bizans askerlerini etkisiz hale getiren ve zorla evlendirilmek istenen prensesi kurtaran Osman Bey, "Öldürmek değil yaşatmak için buradayız. Artık sizi üzecek kimse kalmadı" diyerek prensesi teskin etti ancak ardından büyük bir sürprizle karşılaştı.

Genç kadın "Ben prenses değilim" diyerek gerçeği açıklamak üzereyken yaralı bir asker tarafından hançerlendi!

Osman Bey, gerçek prensesin yerini öğrenebilecek mi? Osman Bey, Geyhatu'nun planını bozarak Bizans-Moğol ittifakına mani olabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 17'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi gördü.