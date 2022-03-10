Kuruluş Osman’a damga vuran an! 85. bölümde Osman Bey Vezir Alemşah’ı infaz etti

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 85’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. Önemli anlara sahne dizide, Osman Bey, “Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı” diyerek Vezir Alemşah’ı infaz etti. İşte Kuruluş Osman 85. bölüme damga vuran anlar…

ATV'nin reyting rekoru kıran yapımı Kuruluş Osman'da Osman Bey yakaladığı Geyhatu ve Vezir Alemşah sorguladıktan sonra infaz için Kayı Obası meydanına Alpler tarafından getirilir.

OSMAN BEY KILICINI ÇEKTİ

Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'a öfkeyle bakarak "Elinizde kudret vardı! Hayra harcamadınız! Zulmün ateşini, cümle toprağa yaydınız! Mazluma nice fenalıklar ettiniz! " diyerek kılıcını çeker.

Geyhatu korkusuz ve kararlı bir şekilde "Vur Osman! Vur ki, Argun, sizi tarihten silsin!" diyerek Osman Bey'i tehdit etmeye çalışır.

Vezir Alemşah ise korku dolu gözlerle Osman Bey'e bakarak "Beni öldürdüğün takdirde aklanamazsın Osman Bey " diyerek Sultan Mesud'u hatırlatarak canını kurtarmaya çalışır.

Osman Bey kılıcını kaldırdığında kösler vurulur. Gelen Selçuklu Sultan'ı Mesud'dur. Sultan Mesud ordusuyla birlikte Kayı Obasına heybetli bir giriş yapar. Yüzünde öfke vardır. Sultan Mesud için bardak taşmıştır artık. Vezir Alemşah ve Geyhatu Sultan'ın onları kurtarmak için geldiğini düşünerek sevinirler. Osman Bey, Geyhatu ve Vezir'in arkasında elinde kılıcı çekili durmaktadır.

OSMAN BEY VEZİR ALEMŞAH'I İNFAZ ETTİ

Sultan Mesud, Osman Bey'den Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister ve Osman Bey'in Konya'da kurulacak mahkemede yargılanacağını söyler.

Osman Bey "Sultanım hakikati görmeyen o gözler açılana dek nice mazlumun kanı aktı. Gayri açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı. Zalime merhamet mazluma ihanettir diyerek" Vezir Alemşah'ı infaz etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 85'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.



