Kuruluş Osman 40. yeni bölüm | Papa’nın ajanları Nikola ile buluştu

Kuruluş Osman 40. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kimliklerini saklayarak Söğüt’e gelen Süleyman ve Melik, Nikola’yla İnegöl Kalesi’nde buluştu. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünden detaylar haberimizde...

Osman Bey'le kimliklerini saklayarak tanışan ikili, bu ziyarette amaçlarını açık etti. Nikola ziyaretçilerini "İmparatorluk topraklarındasın Petrus, burada haddini bileceksin. Papa'nın adamlarına burada iyi gözle bakmayız. Konstantinapolis'i yakanları Kulucahisar'ı alanlara tercih etmeyiz" sözleriyle karşılarken, Süleyman adını kullanan Petrus Nikola'ya Papa'nın mektubu iletti.

"BU ÇOK TEHLİKELİ OLUR"

"Türk obaları Osman'ın arkasında birleşmemeli. Bu çok tehlikeli olur" diyen Petrus, Nikola'ya sağ kolu Flatyus'u Kayı Obası'ndan kaçırabileceğini söyledi. Nikola, bu teklife şüpheyle yaklaşırken Petrus "Flatyos yanına geldiğinde neler yapabileceğimizi anlayacaksın. Ve o zaman saygı göstermeyi öğreneceksin" sözleriyle meydan okudu.

Papa'nın ajanlarına güvenmeyen Nikola, ziyaretin ardından Helen'den ikisinin peşine adam takmasını ve her hareketlerini takip etmesini istedi.

KURULUŞ OSMAN'DA MERAK EDİLENLER

Papa'nın Söğüt'e gönderdiği ajanların hedefi ne? Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?