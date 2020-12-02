Kuruluş Osman 36. yeni bölümde merakla beklenen yüzleşme! Osman Bey ve Targun Hatun karşı karşıya

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 36. yeni bölümüyle büyük beğeni topladı. Milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 36. yeni bölümünde Osman Bey, Targun Hatun’la yüzleşti. Kaleden dönerken yoluna dikilen Osman Bey’in sorularına hançerle cevap vermeye kalkan Targun Hatun, “Bir gün öleceğim ve yuğ törenimde İşte diyecekler Osman Bey’i öldüren kadın!” sözleriyle meydan okudu. İşte milyonların beğenisini kazanan o sahne...

'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 36'ıncı bölümünde, Targun Hatun ve Osman Bey'in yüzleşmesi çok konuşuldu.

Kaleden dönerken yoluna dikilen Osman Bey'in sorularına hançerle cevap vermeye kalkan Targun Hatun, "Bir gün öleceğim ve yuğ törenimde İşte diyecekler Osman Bey'i öldüren kadın!" sözleriyle meydan okudu.

Osman Bey'le kıyasıya savaşan ve bileğini bükemeyeceğini anlayan Targun Hatun, Osman Bey'in "Anlat bana! Nikola'yla ne işler çevirirsiniz?" sorusuna yanıt vermek durumunda kaldı.

Targun Hatun'un inadını kırabilmek için çok uğraşan Osman Bey, nihayet istediğini aldı ve Nikola'nın şantajını ve hain planını öğrendi.

Osman Bey, Nikola'ya karşı nasıl bir plan kuracak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak? Bala Hatun, Osman Bey'in kararına nasıl tepki verecek? Targun Hatun babasını Bizans'ın elinden nasıl kurtaracak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 36'ıncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.