Kuruluş Osman'da milyonlar bu sahneyi konuştu! Selcan Hatun, Targun Hatun'a gözdağı verdi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 36. yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın 36. yeni bölümünde Selcan Hatun'un Targun Hatun'la yaşadığı diyalog beğeniyle izlendi. Selcan Hatun, Targun Hatun'a "Kayı’ya gelin olmak, Kayı’ya evlat vermek istiyorsan, sen de bir Bala olmaya bak” diyerek gözdağı verdi. Kuruluş Osman 36. yeni bölüm özel sahneleri izle...

'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 36'ıncı bölümünde, Targun Hatun'un obaya gelişiyle değişen dengeler, hatunlar arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Hazal Hatun'un dikimhaneye gelen Targun Hatun'a "Sen de iyice buralı oldun. Bu gidişle Kayı'ya gelin de olursun" sözleriyle iltifat etmesi Selcan Hatun'un dikkatini çekerken; Targun Hatun'un "Bey kızı ancak bir beyle evlenir. Kayı beylerinden bekar olan var mıdır ki?" sorusunu Hazal Hatun "Kayı beylerinden evli olmayan yoktur fakat evlat isteyen vardır" diyerek imalı yanıt verdi.

Sabrı taşan Selcan Hatun, "Kayı'ya gelin olmak zordur kızım. Eskiden de zordu şimdi daha da zordur. Kayı, devlet olmayı konuşmaktadır. Artık Kayı'ya gelin olacak hatun bir devlete hatun olacak demektir. Osman'ım bunu bildiğinden Şeyhim Edebalı'nın ocağında yetişen bir hatun almıştır. O ocaktan yetişen hatun cihanı yönetse layıktır. Kayı'ya gelin olmak, Kayı'ya evlat vermek istiyorsan, sen de bir Bala olmaya bak" sözleri ise herkesi susturmaya yetti.

Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak? Bala Hatun, Osman Bey'in kararına nasıl tepki verecek? Targun Hatun babasını Bizans'ın elinden nasıl kurtaracak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 36'ıncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.