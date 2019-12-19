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19.12.2019

Edebalı'nın Osman'a nasihatı... | Kuruluş Osman yeni bölüm

Edebalı'nın Osman'a nasihatı... "Adalet sen misin Osman Bey?" | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 5. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 5. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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