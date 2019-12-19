Bırakasın Osman'ın yakasını! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Aygül Hatun, Bala Hatun'un obayı terk etmesini istiyor! Bırakasın Osman'ın yakasını! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 5. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 5. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.