26 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Aygül, Osman Bey'e sırrını açıkladı

Aygül, Osman Bey'e sırrını açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2020 23:44
Osman Bey için kendini siper eden Aygül, sırrını da açıkladı. Osman Bey'e itirafta bulunan Aygül, Kuruluş Osman dizisine damga vurdu. Aygül, Alişar Bey’den bir bebeği olduğunu söyledi.

'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 35'inci bölümünde, Nikola'yı yaraladıktan sonra Kulucahisar Kalesi'nden kaçan Osman Bey, operasyona gizlice katılan Aygül'e hesap sordu ancak aldığı cevapla hayli şaşırdı.

Aygül'e daha önce kaleye gelmemesini tembihleyen ve "Sana gelmeyeceksin dedim, neden geldin" diyerek çıkışan Osman Bey, Aygül'ün "Beni sigaya çekme Osman. Beni gör! Ben artık eski Aygül değilim. Ben artık Alp olmak istiyorum. Şehit olup uçmağa varmak istiyorum" sözleriyle Aygül'deki değişimi gördü.

Kaleden kaçarken yaralanan Aygül'ün yarasını bizzat dağlayan Osman Bey, Aygül'ün "Benim bir bebeğim var Osman" itirafıyla şaşkına döndü. Bebeğin Alişar Bey'den olduğunu da öğrenen Osman Bey'in "Her doğan can Allah'tandır. Demek bir yeğenim oldu" diyerek Aygül'ü rahatlattı ve yeğenine bizzat Kayı Alp ismini koydu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Nikola'da Savcı Bey ve Dündar Bey'e alçak saldırı
Nikola'da Savcı Bey ve Dündar Bey'e alçak saldırı
Aygül, Osman Bey'e sırrını açıkladı
Aygül, Osman Bey'e sırrını açıkladı
Osman Bey'in gafil avladığı Nikola öldü mü?
Osman Bey'in gafil avladığı Nikola öldü mü?
Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı izle!
Osman Bey Targun Hatun'u kurtardı
Osman Bey Targun Hatun'u kurtardı
Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanı izle!
''Ya Muhammed, canım arzular seni...''
''Ya Muhammed, canım arzular seni...''
Osman, Geyhatu'ya haini teslim ediyor.
Osman, Geyhatu'ya haini teslim ediyor.
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman'da büyük buluşma: Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey kavuştu
Kuruluş Osman'da büyük buluşma: Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey kavuştu
Osman Bey, Savcı Bey'i kurtarıyor!
Osman Bey, Savcı Bey'i kurtarıyor!
Ertuğrul Bey fenalaşıyor!
Ertuğrul Bey fenalaşıyor!
Daha Fazla Video Göster