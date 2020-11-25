Aygül, Osman Bey'e sırrını açıkladı

Osman Bey için kendini siper eden Aygül, sırrını da açıkladı. Osman Bey'e itirafta bulunan Aygül, Kuruluş Osman dizisine damga vurdu. Aygül, Alişar Bey’den bir bebeği olduğunu söyledi.

'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 35'inci bölümünde, Nikola'yı yaraladıktan sonra Kulucahisar Kalesi'nden kaçan Osman Bey, operasyona gizlice katılan Aygül'e hesap sordu ancak aldığı cevapla hayli şaşırdı.

Aygül'e daha önce kaleye gelmemesini tembihleyen ve "Sana gelmeyeceksin dedim, neden geldin" diyerek çıkışan Osman Bey, Aygül'ün "Beni sigaya çekme Osman. Beni gör! Ben artık eski Aygül değilim. Ben artık Alp olmak istiyorum. Şehit olup uçmağa varmak istiyorum" sözleriyle Aygül'deki değişimi gördü.

Kaleden kaçarken yaralanan Aygül'ün yarasını bizzat dağlayan Osman Bey, Aygül'ün "Benim bir bebeğim var Osman" itirafıyla şaşkına döndü. Bebeğin Alişar Bey'den olduğunu da öğrenen Osman Bey'in "Her doğan can Allah'tandır. Demek bir yeğenim oldu" diyerek Aygül'ü rahatlattı ve yeğenine bizzat Kayı Alp ismini koydu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)