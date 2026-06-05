Süresiz nafaka iptali mağduriyet doğurur mu? Karar çocuğa ödenen nafakayı etkiliyor mu?

Kamuoyunda yıllardır büyük tartışmalara neden olan ve "nafaka mağdurları" kavramını literatüre sokan süresiz nafaka uygulamasında beklenen son geldi. Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve yoksulluk nafakasının "süresiz olarak" talep edilebilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Antalya'dan yükselen itiraz sonrası verilen bu tarihi kararla birlikte, kısa süreli evliliklerde ömür boyu nafaka ödenmesi devri resmen kapanırken, yeni düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.