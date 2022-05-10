Kuruluş Osman'da fetih vakti! 93. bölüm fragmanı yayınlandı | "Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!"

Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’da heyecan sürüyor! Aksiyon ve tarihe ışık tutan sahneleriyle çıtasını ger geçen gün yükselten Kuruluş Osman’ın yeni fragmanı yayınlandı. 11 Mayıs 2022'de yayınlanacak Kuruluş Osman’ın 93. bölümünde “Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!” sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman’da büyük cenke sahne olan ve bol aksiyonlu 93. bölümün 2. fragmanı...

BALA VE MALHUN HATUN, ORHAN İLE HOLOFİRA'YI KURTARABİLECEKLER Mİ?

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

NİKOLA'NIN SON HAMLESİ

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

AKTEMUR'UN AKIBETİ

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?