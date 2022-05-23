Kuruluş Osman 95. bölüm fragmanı yayınlandı | “Gayrı hedefimiz Bursa’dır”

Kuruluş Osman 95. yeni bölüm fragmanı! atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’da heyecan sürüyor! Aksiyon ve tarihe ışık tutan sahneleriyle çıtasını ger geçen gün yükselten Kuruluş Osman’ın yeni fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman’ın yeni bölüm tanıtımında “Gayrı hedefimiz Bursa’dır” sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman’da büyük cenke sahne olan ve bol aksiyonlu 95. bölüm fragmanı...