23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 95. bölüm fragmanı yayınlandı | “Gayrı hedefimiz Bursa’dır”

Kuruluş Osman 95. bölüm fragmanı yayınlandı | “Gayrı hedefimiz Bursa’dır”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2022 16:51
Güncelleme:23.05.2022 16:52
Kuruluş Osman 95. yeni bölüm fragmanı! atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’da heyecan sürüyor! Aksiyon ve tarihe ışık tutan sahneleriyle çıtasını ger geçen gün yükselten Kuruluş Osman’ın yeni fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman’ın yeni bölüm tanıtımında “Gayrı hedefimiz Bursa’dır” sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman’da büyük cenke sahne olan ve bol aksiyonlu 95. bölüm fragmanı...
“Gayrı hedefimiz Bursa’dır”
“Gayrı hedefimiz Bursa’dır”
Kuruluş Osman 94. bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 94. bölüm fragmanı yayınlandı
Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!
"Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!"
Kuruluş Osman’da büyük cenk!
Kuruluş Osman'da büyük cenk!
Kuruluş Osman 92. bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman 92. bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Osman Bey Bilecik Kalesi’ni fethetti
Osman Bey Bilecik Kalesi’ni fethetti
Osman Bey son planını böyle yaptı
Osman Bey son planını böyle yaptı
Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!
Osman Bey’in gazabı tekfurları yakacak!
Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak
Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak
Osman Bey’in İnegöl ve Bursa planı
Osman Bey'in İnegöl ve Bursa planı
Kuruluş Osman 90. Bölüm fragmanı yayınlandı: Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek…
Kuruluş Osman 90. Bölüm fragmanı yayınlandı: Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek…
Daha Fazla Video Göster