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30.01.2020

Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!

Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Her hafta büyük heyecanın yaşandığı dizide bu hafta, Edebalı’nın kararı kızı Bala Hatun’un Osman Bey’le görüşmemesi olmuştu. Osman Bey ise Bala Hatun’a söz verdi. Tekfurun planı, Osman Bey’in canını almak oldu ancak Osman Bey obada ortaya çıkardığı gerçekle oyunu bozdu.

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Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı izle!
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