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14.01.2020

Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı izle | Kuruluş Osman son bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 7. yeni bölümü fragmanı izle! ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Başladığı günden beri büyük hayran kitlesine ulaşan Kuruluş Osman dizisinin yeni tanıtım filmi merakla bekleniyordu. Diziseverler tarafından Kuruluş Osman yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. 22 Ocak Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın 7. bölümünde, "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!" sözü dikkat çekiyor. Osman Bey karakterine Burak Özçivit'in hayat verdiği Kuruluş Osman 7. son bölüm fragmanı izle...

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