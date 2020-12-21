Kuruluş Osman 39. yeni bölüm 2. fragman izle! ''Ertuğrul Beyimiz öldü!"

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 39. yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Cevabı merakla beklenen soruların yanıt bulacağı Kuruluş Osman'ın 39. yeni bölümünde ''Ertuğrul Beyimiz öldü!" sözü yürekleri dağlıyor. Ertuğrul Bey'in cenazesinin de görüldüğü Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı milyonları heyecanlandırdı. Kuruluş Osman 39. yeni bölüm son fragman izle...

Kayı Obası'nda "Ertuğrul Bey'imiz öldü" sesleri yükseliyor. Geçtiğimiz hafta heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in ölüm haberi obaya bir kor gibi düşüyor. Bugün ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 39. bölüm 2. fragmanında Ertuğrul Bey'in vefat etmesi oba halkını perişan ediyor. Fragmanda Gündüz Bey'in "Gardaşlar babamız öldü" sözleri dikkat çekerken Osman Bey'in "Sana söz veriyorum baba. Kayıların devleti gariplerin korunağı olacak." şeklinde konuştuğu görülüyor. Ertuğrul Bey'in ölümü üzerine Bamsı, Selcan, Gündüz, Savcı ve Osman'ın yürekleri paramparça olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne?

Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak?

YAVLAK ARSLAN VE OSMAN BEY'İN İTTİFAKI

Osman Bey, Flatyos'un tuzağından Yavlak Arslan'ın oynadığı oyun sayesinde kurtuldu.

Alpleriyle birlikte oyun kurarak Flatyos ve adamlarını gafil avlayan Yavlak Arslan, Osman Bey'i bayıltarak saf dışı bıraktı ve Flatyos ve adamlarını serbest bıraktı. Kendine gelen Osman Bey'in "Kafir kaçıp gitti! Kafirle iş tutanlar kaldı geriye öyle mi! İkimizden biri ölecek Yavlak Arslan! İhanet sona ermeli. Kafirle iş tutanlarla küfre savaş açanlar sulh içinde olamaz" sözüne, Yavlak Arslan "Savaştan başka bir şey bilmeyenler daha büyük bir dava için bir araya gelemez. Rumlar'la iş tutar görünüp zalimin büyüğünü öldüreceğim" diye cevap vererek Geyhatu'yu ortada kaldırmak için planı anlattı.