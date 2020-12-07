Kuruluş Osman 37. yeni bölüm son fragman izle! Olay çıkartacak evlilik sözleri

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 37. yeni bölüm ikinci ve son fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında "Sen Targun Hatun! Sen ona evlatlar vereceksin, bu sebepten rıza gösteririm bu evliliğe..." sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 37. yeni bölüm son fragmanı izle...