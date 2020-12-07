07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 37. yeni bölüm son fragman izle! Olay çıkartacak evlilik sözleri

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm son fragman izle! Olay çıkartacak evlilik sözleri

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2020 22:25
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 37. yeni bölüm ikinci ve son fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında "Sen Targun Hatun! Sen ona evlatlar vereceksin, bu sebepten rıza gösteririm bu evliliğe..." sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 37. yeni bölüm son fragmanı izle...
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm son fragman izle!
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm son fragman izle!
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı izle!
Kulucahisar'a baskın!
Kulucahisar'a baskın!
O hatunu sana ben bulacağım Osman!
O hatunu sana ben bulacağım Osman!
Osman ile Targun karşı karşıya!
Osman ile Targun karşı karşıya!
Kayı’ya gelin olmak zordur...
Kayı’ya gelin olmak zordur...
Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı izle!
Nikola'da Savcı Bey ve Dündar Bey'e alçak saldırı
Nikola'da Savcı Bey ve Dündar Bey'e alçak saldırı
Aygül, Osman Bey'e sırrını açıkladı
Aygül, Osman Bey'e sırrını açıkladı
Osman Bey'in gafil avladığı Nikola öldü mü?
Osman Bey'in gafil avladığı Nikola öldü mü?
Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı izle!
Osman Bey Targun Hatun'u kurtardı
Osman Bey Targun Hatun'u kurtardı
Daha Fazla Video Göster