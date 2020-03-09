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09.03.2020

Kuruluş Osman 14.yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı! ''Ölümün benim elimde olacak Dündar Bey!"

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 14.yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni fragmanında "Ant olsun ki, ölümün benim elimde olacak Dündar Bey!" sözü dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 14.yeni bölüm 2.fragman izle...

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