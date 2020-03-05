Kuruluş Osman 14.bölüm fragmanı izle! ''Ant olsun ki...''

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında "Ant olsun ki, ölümün benim elimde olacak Dündar Bey!" sözü dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 14.yeni bölüm fragmanı izle...