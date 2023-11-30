Kuruluş Osman 139. bölüm fragmanı izle | “Bu hak ile batılın savaşı! Bin yıldır var bin yıldır da olacak!”

Kuruluş Osman 139. bölüm fragmanı yayınlandı! atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 5'nci sezonuyla da ekrana damga vurdu. Rekortmen dizinin merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına “Bu hak ile batılın savaşı! Bin yıldır var bin yıldır da olacak!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 139. bölüm fragmanı...