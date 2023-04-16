Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı izle | “Bizim meselemiz her daim olduğu gibi fetihtir!”

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 122. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Bizim meselemiz her daim olduğu gibi fetihtir!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı...