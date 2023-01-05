05 Ocak 2023, Perşembe
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Kuruluş Osman 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 112. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Benim evladımı alamazsın amma evladım senden çok şey alacak!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 112. bölüm fragmanı...