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Kuruluş Osman 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Giriş: 05.01.2023 01:39
Güncelleme:05.01.2023 01:39
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 112. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Benim evladımı alamazsın amma evladım senden çok şey alacak!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 112. bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman 112. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 112. bölüm fragmanı
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