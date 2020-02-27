27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.02.2020

Kuruluş Osman 12. son bölüm tek parça kesintisiz full izle | Video

ATV ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran dizi "Kuruluş Osman" yayınlanan 12. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmezi oldu. Son yayınlanan bölüm sosyal medyada #OsmanBey etiketiyle ise kısa sürede gündem oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 12. yeni bölümünü kesintisiz tek parça full videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Öte yandan "Kuruluş Osman 13. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı mı?" sorusu yanıt buldu. 4 Mart 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragman videosunu da haberimizin içerisinde izleyebilirsiniz.

ATV ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran dizi "Kuruluş Osman" yayınlanan 12. son bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmezi oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 12. yeni bölümün kesintisiz tek parça full videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 12. BÖLÜMDE NE OLDU? SON BÖLÜM ÖZET

Kuruluş Osman 12. bölüm tek parça izle. Sevilen ATV dizisi Kuruluş Osman 12. bölüm izle! Her hafta büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman'da bu hafta; Balgay'a karşı tuzak hazırlanırken, tuzağın farkında olan Balgay ise Selcan Hatun'a karşı oyun oynadı. Peki, Selcan Hatun öldü mü? Osman Bey, Selcan Hatun, Gündüz ve Batur'un ölümüne engel olabilecek mi? İsyan başarıya ulaşabilecek mi? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 13.yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 13.bölüm fragmanı yayınlandı KURULUŞ OSMAN 13.YENİ BÖLÜM FRAGMANI TIKLA İZLE!

Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor! Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir.

Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun kurmaktadır.

Selcan Hatun ölecek mi? Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi?

Bamsı ve Bala'nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur'un ölümüne engel olabilecek mi?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kuruluş Osman 12. son bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 12. son bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 11. bölüm tek parça full izle
Kuruluş Osman 11. bölüm tek parça full izle
Kuruluş Osman 12. bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 12. bölüm fragmanı izle!
Selcan Hatun, Balgay'ı öldürebilecek mi? | Kuruluş Osman son bölüm
Selcan Hatun, Balgay'ı öldürebilecek mi? | Kuruluş Osman son bölüm
Balgay, alplere eziyet ediyor! | Kuruluş Osman son bölüm
Balgay, alplere eziyet ediyor! | Kuruluş Osman son bölüm
Moğollar Kayı Obası'nda! | Kuruluş Osman son bölüm
Moğollar Kayı Obası'nda! | Kuruluş Osman son bölüm
Kuruluş Osman’da ‘Uhud Savaşı’ göndermesi! | Kuruluş Osman son bölüm
Kuruluş Osman’da ‘Uhud Savaşı’ göndermesi! | Kuruluş Osman son bölüm
Osman Bey, pusuya düşüyor! | Kuruluş Osman son bölüm
Osman Bey, pusuya düşüyor! | Kuruluş Osman son bölüm
Babamın hançeri! | Kuruluş Osman son bölüm
Babamın hançeri! | Kuruluş Osman son bölüm
Kayı Obası, müminlerin Okçular Tepesi'dir oğul! | Kuruluş Osman son bölüm
Kayı Obası, müminlerin Okçular Tepesi'dir oğul! | Kuruluş Osman son bölüm
Osman'ı bekleyeceğiz! | Kuruluş Osman 11. bölüm
Osman'ı bekleyeceğiz! | Kuruluş Osman 11. bölüm
Daha Fazla Video Göster