Kuruluş Osman 12. son bölüm tek parça kesintisiz full izle | Video

ATV ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran dizi "Kuruluş Osman" yayınlanan 12. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmezi oldu. Son yayınlanan bölüm sosyal medyada #OsmanBey etiketiyle ise kısa sürede gündem oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 12. yeni bölümünü kesintisiz tek parça full videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Öte yandan "Kuruluş Osman 13. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı mı?" sorusu yanıt buldu. 4 Mart 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragman videosunu da haberimizin içerisinde izleyebilirsiniz.

ATV ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran dizi "Kuruluş Osman" yayınlanan 12. son bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmezi oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 12. yeni bölümün kesintisiz tek parça full videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 12. BÖLÜMDE NE OLDU? SON BÖLÜM ÖZET

Kuruluş Osman 12. bölüm tek parça izle. Sevilen ATV dizisi Kuruluş Osman 12. bölüm izle! Her hafta büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman'da bu hafta; Balgay'a karşı tuzak hazırlanırken, tuzağın farkında olan Balgay ise Selcan Hatun'a karşı oyun oynadı. Peki, Selcan Hatun öldü mü? Osman Bey, Selcan Hatun, Gündüz ve Batur'un ölümüne engel olabilecek mi? İsyan başarıya ulaşabilecek mi? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor! Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir.

Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun kurmaktadır.

Selcan Hatun ölecek mi? Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi?

Bamsı ve Bala'nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur'un ölümüne engel olabilecek mi?