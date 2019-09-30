Kimse Bilmez 15.yeni bölüm full izle! Uygar'ın tehlikeli planı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez’in 15.yeni bölümü yayınlandı. Kimse Bilmez 15.yeni bölümde Uygar'ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar'ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali'nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot'sa, Duygu'nun çok önceleri Ali'ye yazdığı mektubu bulmuştur. Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenmiştir. Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. Ali kardeşini bulabilecek mi? Kimse Bilmez 15.yeni bölüm tek parça izle…