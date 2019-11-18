Kimse Bilmez 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı izle

Yayınlandığı günden itibaren izleyicinin heyecanla takip ettiği "Kimse Bilmez” in 23. bölüm tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. Tanıtımda, yıllar sonra kardeş olduklarını öğrenen Ali ve Pilot’un birbirlerine sarılarak ağladığı kavuşma sahnesi ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Kimse Bilmez’in, 23’ncü bölümü için hazırlanan özel tanıtımda kardeş olduklarını öğrenen Ali ve Pilot’un ağladığı sahne, herkesi ekran başına kilitledi. İşte Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı...