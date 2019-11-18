18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.11.2019

Kimse Bilmez 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı izle

Yayınlandığı günden itibaren izleyicinin heyecanla takip ettiği "Kimse Bilmez” in 23. bölüm tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. Tanıtımda, yıllar sonra kardeş olduklarını öğrenen Ali ve Pilot’un birbirlerine sarılarak ağladığı kavuşma sahnesi ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Kimse Bilmez’in, 23’ncü bölümü için hazırlanan özel tanıtımda kardeş olduklarını öğrenen Ali ve Pilot’un ağladığı sahne, herkesi ekran başına kilitledi. İşte Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kimse Bilmez’e damga vuran sahne! Sevda intihar mı edecek?
Kimse Bilmez’e damga vuran sahne! Sevda intihar mı edecek?
Kimse Bilmez 21.yeni bölüm full izle! Uygar'dan akıl almaz tuzak!
Kimse Bilmez 21.yeni bölüm full izle! Uygar'dan akıl almaz tuzak!
Kimse Bilmez 21.bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 21.bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm tek parça izle! Uygar kabusu bitti mi?
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm tek parça izle! Uygar kabusu bitti mi?
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 19.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 19.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 18.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 18.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 18. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!
Kimse Bilmez 18. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!
Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 17. son bölüm izle | Kimse Bilmez yeni bölüm tamamını full izle
Kimse Bilmez 17. son bölüm izle | Kimse Bilmez yeni bölüm tamamını full izle
Kimse Bilmez 16.bölüm tek parça full izle! Ali geçmişiyle yüzleşiyor!
Kimse Bilmez 16.bölüm tek parça full izle! Ali geçmişiyle yüzleşiyor!
Ali, Pilot'a hesap soruyor!
Ali, Pilot'a hesap soruyor!
Daha Fazla Video Göster