Kardeşlerim dizisinde flaş ayrılık! Kadir (Halit Özgür Sarı) ölüyor

ATV'nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi "Kardeşlerim" son bölümüyle yine ses getirdi. Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı diziden ayrılıyor mu? Son bölümde kaza geçiren Kadir'in yeni bölüm fragmanındaki o anları diziseverlerin "Kadir öldü mü?" sorusunu akıllara getirmişti. Bu sorunun yanıt belli oldu. Kadir'in son bölümde öldüğü ortaya çıktı. Peki şimdi ne olacak? İşte 20 Kasım 2021 Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümdeki o sahne...

Kardeşlerim Kadir ölecek mi? Kardeşlerim Kadir yaralandı mı, hastaneye kaldırıldı mı? Kadir diziden mi ayrılacak? soruları gündemin merak edilen konularının başında geliyor. Tüm bu sorular yayınlanan son bölümde yanıt buldu.





KARDEŞLERİM DİZİNDE FLAŞ AYRILIK! KADİR ÖLDÜ

Dizinin yayınlanan son fragmanında Kardeşlerim Kadir'in kaza yaptığı ve motosikletten düştüğü görülüyor. Henüz yeni bölümde neler olacak bilinmiyor fakat izleyiciler "Kardeşlerim Kadir öldü mü, yaralandı mı, diziden mi ayrılacak?" sorularının cevaplarını merak ediyor.

Kardeşlerim dizisi yeni bölümünde Kadir kaza geçirmişti. Yoğun bakıma kaldırılan Kadir vefat etti ve diziden ayrıldı.