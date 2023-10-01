Kardeşlerim 99. bölüm fragmanı | "Bunun bedelini ona çok ağır ödeteceğim!"

Kardeşlerim 99. bölüm fragmanı izle! atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim, 4. sezonu ile ekrana döndü. Milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 99. bölüm fragmanına, "Bunun bedelini ona çok ağır ödeteceğim!" sözleri damga vurdu.