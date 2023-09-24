Kardeşlerim 98. bölüm fragmanı | "Ömer ben..."

Kardeşlerim 98. bölüm fragmanı izle! atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim, 4. sezonu ile ekrana döndü. Milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 98. bölüm fragmanına, "Ömer ben..." sözleri damga vurdu.