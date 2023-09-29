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Kardeşlerim 98. bölüm 2. fragmanı | "Sen beni unuttun mu?"

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Giriş: 29.09.2023 13:54
Güncelleme:29.09.2023 13:54
Kardeşlerim 98. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim, 4. sezonu ile ekrana döndü. Milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 98. bölüm 2. fragmanına, "Sen beni unuttun mu?" sözleri damga vurdu.

"Kırmayın ki, tutunacak dalınız olsun…"

Eren ailesi, Orhan'ın annesi Fatma'nın gelişinin şaşkınlığını yaşarken, Suzan da Sado'dan gelen gizemli aramanın peşine düşer. Berk'e karşı kendini mahcup hisseden Aybike, Berk'ten gitgide uzaklaşmaya başlar. Fatma her bir aile üyesine ilgi gösterip, kendini sevdirmeye çalışmaktadır. Ataman Koleji'ne yeni kayıt olan sürpriz isim, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yaman ve Akif cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen Suzan, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır.

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Sen beni unuttun mu?
"Sen beni unuttun mu?"
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