Kardeşlerim 96. bölüm fragmanı | "Ben onu çok özlüyorum"

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim, 4. sezonu ile ekrana döndü. Yeni sezonun ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 96. bölüm fragmanına, "Ben onu çok özlüyorum" sözleri damga vurdu.