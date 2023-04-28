28 Nisan 2023, Cuma
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Kardeşlerim 88. yeni bölüm fragmanı izle | "Acı çekmek neymiş göstereceğim ben sana!"
Kardeşlerim 88. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Ömer sakın korkma ben yanındayım..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 88. bölüm tanıtımı...
Başlarına gelen felaket sonrası kendilerini toparlamaya çalışan Eren ailesi, derin bir üzüntü içindedir. Berk'in kardeşi Elif'in durumunu dert edinen Şengül, ona yardımcı olmak için harekete geçer. Şevval, Akif'le birlikte, Suzan ve Ahmet ilişkisine engel olmak için sinsi bir yol denerken, Tolga hiç görmemesi gereken bir manzarayla karşı karşıya kalır.