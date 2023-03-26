Kardeşlerim 84. yeni bölüm fragmanı izle | "Bilmeniz gereken çok önemli bir şey var..."

Kardeşlerim 84. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Bilmeniz gereken çok önemli bir şey var..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 84. bölüm tanıtımı...