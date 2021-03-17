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Kardeşlerim 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle
Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı izle! Hiç beklemedikleri bir anda hem annesiz hem babasız kalan 4 kardeşin hikayesinin anlatıldığı Kardeşlerim dizisinin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Sen bizi eve almadın, kümese attın; kümese!" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı izle...