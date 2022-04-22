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Kardeşlerim 49. yeni bölüm fragmanı | "Ne yapacağım bilmiyorum"

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Giriş: 22.04.2022 17:15
Güncelleme:22.04.2022 17:16
Kardeşlerim 49. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Ne yapacağım bilmiyorum" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 49. bölüm fragmanı...

"Cebimizde kalan son şey umutsa, kaybetmiş sayılmayız…"

Oğulcan betona gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, cezaevindeki Şengül'ün cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Liselerarası Dans Yarışması'na katılacak öğrenciler arasında sürpriz bir sonuç ortaya çıkarken; kozmetik markaları için ilk adımı atmak isteyen Nebahat ve Ayla, Akif'in şok edici teklifiyle karşılaşırlar. Ömer ile Oğulcan için şaşırtıcı bir hamle yapan Harika ise; Emir'in zorbalığı karşısında, Asiyelerle beraber hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

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Ne yapacağım bilmiyorum
"Ne yapacağım bilmiyorum"
Senin bu kadınla aranda bir şey mi var?
"Senin bu kadınla aranda bir şey mi var?"
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"Sen kaç kişinin sonu oldun!"
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