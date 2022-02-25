Kardeşlerim 41. yeni bölüm fragmanı | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı

Kardeşlerim 41. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Çok pahalısın be mutluluk, o kadar param yok!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 41. bölüm fragmanı...

"Çok pahalısın be mutluluk, o kadar param yok!"

Berk'in doğum günü partisinde yaşananlar; tüm dengeleri alt üst ederken, Akif ve Nebahat cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Orhan, Şengül'ü köşeye sıkıştıracak bir hamle yaparken, Harika'ya sürpriz bir hediye almak isteyen Oğulcan, hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Eren kardeşlerin yoksulluğu içinden çıkılmaz bir hal alırken; Ömer, ailesini geçindirebilmek için yeni bir karar almak durumunda kalır.