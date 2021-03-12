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Kardeşlerim 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle | "Senin çocuklarının babası buz gibi katil..."

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Giriş: 12.03.2021 14:52
Güncelleme:12.03.2021 14:53
Kardeşlerim 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen yeni dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Senin çocuklarının babası buz gibi katil..." sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle...

"Benim abim dağ gibi kucaklar hayatı, öyle kocaman elleri…"

Nebahat doğum günü partisinde yaşananlardan sonra çocukları zora sokacak bir karar alırken, Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar. Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur. Kadir, tam beladan kurtulduklarını düşünürken, kardeşler beklenmedik bir olayla sarsılırlar.

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