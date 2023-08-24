24 Ağustos 2023, Perşembe
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Kardeşlerim 4. sezon ilk fragmanı izle | "Kızları böyle mi düşürüyorsunuz acaba?"
atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 4. sezon fragmanı yayınlandı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim'in yeni sezon fragmanına "Kızları böyle mi düşürüyorsunuz acaba?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 95. bölüm tanıtımı...