Kardeşlerim 38. yeni bölüm fragmanı | "Sen yanımda olduğun için bir başka bakmış gözlerim"

Kardeşlerim 38. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sen yanımda olduğun için bir başka bakmış gözlerim" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 38. bölüm fragmanı...