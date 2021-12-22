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Kardeşlerim 34. yeni bölüm fragmanı | "Sakın kıpırdama ateş ederim!"

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Giriş: 22.12.2021 16:59
Güncelleme:22.12.2021 17:00
Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sakın kıpırdama ateş ederim!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 34. bölüm fragmanı...
Sakın kıpırdama ateş ederim!
"Sakın kıpırdama ateş ederim!"
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