22 Aralık 2021, Çarşamba
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Kardeşlerim 34. yeni bölüm fragmanı | "Sakın kıpırdama ateş ederim!"
Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sakın kıpırdama ateş ederim!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 34. bölüm fragmanı...