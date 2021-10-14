14 Ekim 2021, Perşembe
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Kardeşlerim 24. yeni bölüm fragmanı | "Ben bir şeyler öğrendim ağabey"
Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Ben bir şeyler öğrendim ağabey" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 24. bölüm fragmanı...