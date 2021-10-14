14 Ekim 2021, Perşembe
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Kardeşlerim 24. yeni bölüm 2. fragmanı | "Geberteceğim seni!"
Kardeşlerim 24. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin yeni tanıtımına Akif Atakul karakterine hayat veren Celil Nalçakan'ın seslendirdiği şarkı damga vururken "Geberteceğim seni!" sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim'in 24. bölüm 2. fragmanı...