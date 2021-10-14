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Kardeşlerim 24. yeni bölüm 2. fragmanı | "Geberteceğim seni!"

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Giriş: 14.10.2021 13:48
Güncelleme:14.10.2021 13:48
Kardeşlerim 24. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin yeni tanıtımına Akif Atakul karakterine hayat veren Celil Nalçakan'ın seslendirdiği şarkı damga vururken "Geberteceğim seni!" sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim'in 24. bölüm 2. fragmanı...
Geberteceğim seni!
"Geberteceğim seni!"
Kardeşlerim
Kardeşlerim
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