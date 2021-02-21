Kardeşlerim 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümüyle seyircilerden tam puan aldı. Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan Kardeşlerim dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde "Kardeşinizin durumu kritik..." sözü damga vurdu. İşte Kardeşlerim 2. bölüm yeni fragmanı...