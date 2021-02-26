Kardeşlerim 2. bölüm 2.fragmanı yayınlandı! | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümüyle seyircilerden tam puan aldı. Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan Kardeşlerim dizisinin 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımına "Hayatta benden başka tutunacak dalı olmayan kardeşimi yetimhaneye götürdüm" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 2. bölüm 2.fragmanı...

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz. Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif'in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer. Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.