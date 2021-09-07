Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı

Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragmanı izle! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Nefesleri kesen ilk sezonun ardından 19. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni tanıtımına "Ben sevmeyi senden öğrendim, umut etmeyi, korkmadan yaşamayı..." sözleri damga vurdu.