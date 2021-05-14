14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kardeşlerim Videoları Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle

Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2021 12:57
Güncelleme:14.05.2021 13:00
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim yeni bölümüne "Aynı anadan doğmadık, aynı babadan olmadık diye ben sahipsizim diyemezsin!" sözü damga vuruyor. İşte Kardeşlerim 13. yeni bölüm fragmanı!

"Bir yalanla başlayan her şey, bir hayal kırıklığıyla biter."

Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır. Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder. Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler. Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atar.

Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı
Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı
Kardeşlerim 12. yeni bölüm fragmanı izle
Kardeşlerim 12. yeni bölüm fragmanı izle
Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı yayınlandı!
10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | Ömer'den şaşırtan karar
10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | Ömer'den şaşırtan karar
Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı | Sanki aşık olursam...
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı | "Sanki aşık olursam..."
Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 6. yeni bölüm fragmanı izle!
Kardeşlerim 6. yeni bölüm fragmanı izle!
Kardeşlerim 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle
Kardeşlerim 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle
Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı izle
Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı izle
Daha Fazla Video Göster