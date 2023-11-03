03 Kasım 2023, Cuma
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Kardeşlerim 103. bölüm fragmanı | "Biz kardeşiz..."
Kardeşlerim 103. bölüm fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 103. bölüm fragmanına, "Biz kardeşiz..." sözleri damga vurdu.
Şengül'ün alkolün etkisiyle itiraf ettiği gerçekler, Ömer ile Suzan'da büyük bir şok etkisi yaratırken, Berk ve Elif cephesinde ise şaşırtıcı gelişmelere neden olur. Şengül, yaşananlardan sonra, kendini Orhan'a affettirmenin yollarını arar. Tolga ile Elif, hiç beklenmedik bir durumun içine çekilirken, Mahir hayatıyla ilgili yeni bir karar alır. Akif, Süreyya ve Yaman cephesinde önemli gelişmeler, gelgitler yaşanmaya devam ederken, Sarp'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Asiye'nin onunla hesaplaşması, tüm Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.