28 Ekim 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kardeşlerim 102. bölüm fragmanı | “Emel nerede?”
Kardeşlerim 102. bölüm fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 102. bölüm fragmanına, “Emel nerede?” sözleri damga vurdu.
"Gün yüzü hariç, tüm yüzleri gördük!"
Emel'i sosyal hizmetlerin aldığını öğrenen Ömer, Asiye ve Orhan, telaş içinde onu yetimhaneden geri alabilmek için mücadele ederler. Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif, Yaman'a karşı sinsi bir plan kurmanın peşindeyken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Ömer'in başı, hiç beklenmedik bir durumdan dolayı belaya girer. Tolga, içi kan ağlayarak, Yasmin'e Mahir konusunda yardımcı olmaya çalışır. Orhan'la bir kez daha karşı karşıya gelen Şengül ise, Ataman Koleji'nin kulüpte düzenlediği etkinlikte; tüm davetlileri, şoke edecek gerçeklerle yüzleştirir.